Brescia, Balotelli svolge gli esami per lo stato di salute. Possibile ritorno in campo?

Continua a tenere banco la querelle tra il Brescia e Mario Balotelli. Questa mattina, infatti, l’attaccante avrebbe svolto degli esami voluti dal club per verificare il suo stato di salute. Il motivo? Nella giornata di oggi, sarebbe scaduto il certificato di malattia di sei giorni che teneva lontano dai campi il giocatore.

IL PUNTO – Nella giornata di ieri l’ex attaccante del Milan era stato allontanato dal centro sportivo delle Rondinelle per motivi burocratici. Come riporta Gazzetta.it, non era stata sufficiente la mail mandata dal calciatore nella giornata di lunedì sera al club per potersi ripresentare al campo di allenamento, e Il presidente Cellino sembrerebbe nel frattempo inamovibile dalla sua richiesta di rescissione unilaterale del contratto del calciatore. Tuttavia, l’esito positivo degli esami svolti da Balotelli non impedirebbero un suo ritorno nel centro sportivo nel pomeriggio per allenarsi quanto meno individualmente. La volontà del calciatore sembrerebbe quella di farsi trovare pronto da Diego Lopez per la ripresa.