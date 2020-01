Brescia - Lazio, Corini: "Mi aspetto sorprese da Inzaghi. Felice per Acerbi"

Meglio tardi che mai. La conferenza stampa di Eugenio Corini, infatti, si è svolta in un orario quantomeno particolare. Il tecnico del Brescia ha parlato in tarda serata del lunch match di domani contro la Lazio. Ecco un sunto delle sue dichiarazioni: "Come si batte la Lazio? Oggettivamente è complicato, i biancocelesti esprimono un calcio di alto livello. Hanno vinto due coppe negli ultimi sei mesi, affronteremo una squadra fortissima. Noi, però, siamo convinti di esserci preparati al meglio per cercare di fare una grandissima partita. Cosa cambia con le due assenze di domani? Luis Alberto e Lucas Leiva sono due giocatori fondamentali, le alternative sono Cataldi e Parolo. Probabilmente Inzaghi forzerà Correa da interno giocando con due punte fisiche. Mi aspetto questa alternativa". Poi Corini ha parlato del momento di forma del suo Brescia: "Il ritiro a Roma ci ha permesso di lavorare bene, abbiamo ripreso la preparazione concentrandoci sugli aspetti tecnico-tattici".

Dalla sfida Immobile-Balotelli, ad Acerbi (che Corini ha allenato al Chievo, ndr). Ecco il suo commento sui singoli: "Il confronto con Immobile? Balotelli sta dimostrando di avere l'atteggiamento giusto, deve avere questo senso di responsabilità. Da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più. Acerbi è uno dei migliori difensori centrali in circolazione. Fece un gran campionato con Di Carlo, poi era in un momento particolare della sua carriera. Si è ritrovato, sono contento per lui: è un giocatore di qualità". Infine una battuta sulla sua squalifica. Corini, infatti, domani non siederà in panchina: "Sono dispiaciuto perché non me la meritavo, non ho proferito frasi irriguardose. Mi dispiace tanto, mi mancherà tantissimo non essere vicino alla squadra. Sono in mani sicure, Lanna è il mio vice ma ha tutte le caratteristiche per essere un allenatore in prima".

