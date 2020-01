Brescia - Lazio, esodo biancoceleste: in 1.500 al Rigamonti

La Lazio può inaugurare questo 2020 nel migliore dei modi, espugnando lo stadio del Brescia grazie alla spinta incredibile dei suoi tifosi. I supporter biancocelesti sono più che il dodicesimo uomo in campo, l'entusiasmo che ha colpito il mondo Lazio ha preso le sembianze di una vera e propria onda anomala. La città lombarda sarà colpita da questo 'tsunami' in carne ed ossa. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, in 1.500 si riverseranno al Rigamonti per sostenere i propri beniamini. Proprio a causa del settore ospiti stracolmo, è stata data la possibilità di acquistare i biglietti online in altri settori. La sveglia all'alba non ha intimorito i tifosi, pronti ad alzarsi e affrontare 6 ore di pullman per compattarsi intorno alla Lazio. Tutti insieme, per iniziare il 2020 nel migliore dei modi.

