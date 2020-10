Bruges - Lazio, Capello: "C'è unione, si vede e si sente. Erano caduti e sono risuscitati"

Un punto d'oro, considerando le tantissime defezioni della rosa, per la Lazio di mister Inzaghi che esce dalla trasferta di Bruges con un pareggio. Fabio Capello ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport: "La Lazio si è presentata con la squadra menomata ma in campo ha lottato ed è stato bello vederla. All’ultimo ha avuto anche l’occasione con Milinkovic, ho visto una buonissima Lazio. L'allenatore è stato bravissimo, ma soprattutto per come l'ha preparata. Importante avere la fiducia dei giocatori, loro capiscono che tu sei il loro comandante. La bellezza di questa squadra merito di Inzaghi, Tare e tutto il gruppo. C'è un'unione che si vede e si sente. Erano caduti e sono risuscitati, ma perché c'è il gruppo".

