Bruges - Lazio, Condò: "Sono stati dei leoni in campo, Inzaghi grande allenatore"

Un punto importantissimo per il cammino della Lazio in Champions League quello conquistato questa sera sul campo del Bruges. Questo il commento alla fine del match del giornalista di Sky Sport Paolo Condò: "Inzaghi è un grande allenatore, ha trasmesso alla squadra la voglia di lottare, e di dire noi siamo la Lazio, siete tutti tiolari dimostratelo. Andate in campo e lottate e la Lazio questa sera ha lottato, sono stati dei leoni. E’ stata anche una bella partita come un match di box, negli ultimi 20-25 minuti entrambe le squadre hanno avuto occasioni da gol. Il Bruges ha sbagliato a porta vuota, Milinkovic anche ha avuto un’occasione colossale. La Lazio ha ottenuto il risultato più importante, battere il Dortmund nella prima gara è stato fondamentale, era importante non perdere in Belgio per consolidare la vittoria della scorsa settimana ed è stato fatto. Credo che il Dortmund sia ancora il favorito per il primo posto ma credo che la Lazio abbia fatto dei passi avanti enormi per essere la seconda del girone".

