Bucciantini: "Ancora poche squadre B. Se ci fosse stata anche la Lazio..."

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Il giornalista Marco Bucciantini, opinionista per Sky Sport, ai microfoni di Messinasportiva.it ha dato il suo giudizio sulle squadre B in Serie C: “Per anni di fatto abbiamo avuto soltanto una seconda squadra, la Juventus, poi si è aggiunta l’Atalanta, ora ne abbiamo un’altra, il Milan Futuro. Non possiamo però fare una valutazione in merito. Erano un’esigenza imprescindibile e inderogabile del calcio italiano, è stata data la possibilità di farlo e non l’ha sfruttata praticamente nessuno. Siamo sempre lì, poteva essere un modo per ridare i riflettori alla Serie C e competitività al campionato. Avrebbero permesso una sproporzione nel primo calcio professionistico, dove ci sono troppe squadre".

"Se ce ne fossero state una decina di seconde squadre allora ci starebbe come numero. Ma di quale riforma stiamo parlando? Di niente. Non so se era giusto o meno, ma se ci fossero state le seconde squadre di Milan, Inter, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Napoli avrei potuto dare una risposta, così no. Posso dire soltanto che ci sono troppe squadre in A, troppe squadre in B e molto troppe squadre in Serie C”, ha concluso.

