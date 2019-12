Buffon eterno, nel mirino i record di Ballotta con la Lazio

BUFFON, BALLOTTA NEL MIRINO - Szczesny out per infortunio, tocca di nuovo a Gigi Buffon questa sera contro la Sampdoria in campionato. Per lui sarà la presenza in Serie A numero 647, raggiungerà Paolo Maldini, recordman di tutti i tempi. Ma Buffon (41 anni), che ha il contratto con la Juventus in scadenza il prossimo giugno 2020, non ha intenzione di fermarsi: ha messo nel mirino l'ex portiere della Lazio, Marco Ballotta, che ha giocato a 43 anni in Champions League e a 44 in Serie A, come si legge su Repubblica. Gigi vuole continuare, possibile dunque che la Juve gli prolunghi il contratto fino al 2022.

