Supercoppa, Sarri pensa alla Lazio: Szczesny out per Sampdoria-Juventus

SZCZESNY NON CONVOCATO - C'è la Sampdoria per la Juventus in campionato (match in programma domani alle 18:55), ma alla curva successiva riecco la Lazio. E Sarri deve fare i conti con l'infortunio di Szczesny, il titolare della porta bianconera. Il polacco resta in dubbio per la sfida di Supercoppa contro i biancocelesti, la Juve vuole tenerlo ancora a riposo e con la Samp lascerà il posto a Buffon. Sarri non ha convocato Szczesny, c'è Perin come vice. Out anche Bentancur, ma per squalifica.

Supercoppa, la Juventus su Szczesny: "Andrà monitorato giorno per giorno"

