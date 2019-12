Supercoppa, la Juventus su Szczesny: “Andrà monitorato giorno per giorno”

La sua assenza contro l'Udinese ha acceso un campanello d'allarme in casa Juventus. Szczesny si è fermato a poche ore dall'ultima giornata di campionato, e a una sola settimana dalla Supercoppa Italiana contro la Lazio. Fin dai primi istanti l'infortunio è apparso lieve, ma il comunicato diramato poco fa dal club di Agnelli non toglie definitivamente i dubbi in merito alla sua presenza a Riad: "Gli esami effettuati questa mattina al J Medical hanno evidenziato un lieve risentimento al muscolo pettorale destro; le condizioni del giocatore verranno monitorate giorno per giorno". Nulla di certo dunque. Il recupero di Szczesny andrà valutato da qui al 22 dicembre - giorno della finale -, con la Juventus che sarà impegnata anche questo mercoledì nell'anticipo della diciassettesima giornata sul campo della Sampdoria (la Lazio invece la posticiperà all'8 gennaio contro il Verona, ndr). A questo punto sembra probabile la conferma di Buffon tra i pali almeno in Serie A. Si attendono sviluppi.

