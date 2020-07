Bulgaria, festeggiamenti per la vittoria della coppa: 60 casi di Covid-19

Circa una settimana fa, il 1º luglio, il Lokomotiv Plovdiv vinceva la Coppa di Bulgaria battendo in finale ai rigori il CSKA Sofia. Nel post partita tifosi, calciatori e staff del club hanno organizzato grandi festeggiamenti in città. Plovdiv è diventata un vero e proprio focolaio di coronavirus in quanto sono stati riscontrati circa 60 casi in seguito alla festa. Tra i positivi ci sono una cinquantina di tifosi e 9 calciatori. Il Ministero degli Interni bulgaro è stato costretto a prendere delle contromisure limitando tutti i possibili eventi di massa.

