Buon compleanno Nuno Tavares! Il 'treno' della Lazio compie 25 anni - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata speciale in casa Lazio. Non solo la sfida, importantissima, di questa sera contro la Fiorentina, ma anche il 25esimo compleanno di Nuno Tavares. Il terzino portoghese, che non sarà della sfida a causa dell'infortunio accorso contro la Real Sociedad, è arrivato in biancoceleste in estate e si è rivelato subito devastante e fondamentale per la stagione della Lazio. Nonostante diverse settimane fuori per infortunio, Tavares comanda ancora la classifica degli assist (8) in Serie A, a +2 su Lukaku secondo.

Di seguito gli auguri social della società per il terzino: