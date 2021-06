Burioni minacciato, lui ci ride su: "La mia anima è biancazzurra" - FT

Roberto Burioni è diventato ormai un volto noto della televisione italiana per i recenti interventi sul vaccino anti Covid-19. Il virologo non ha mai nascosto la sua posizione favorevole all'antidoto per il virus pandemico, ricevendo molti commenti negativi sui social. I commenti sono poi sfociati in vere e proprie minacce, ma da parte del medico, noto tifoso della Lazio, c'è sempre stata una risposta ironica non dando peso all'odio. Su Twitter Burioni ha pubblicato una minaccia ricevuta via mail dove gli veniva imputato di avere un'anima nera. La risposta è stata molto simpatica: "Io accetto di tutto, ma anche i sassi sanno che la mia anima è biancazzurra. Sempre Forza Lazio. PS: me ne arrivano decine al giorno, ma chi me lo fa fare?".

