Cadice - Valencia, Diakhaby: "Cala mi ha chiamato negro di m***a"

Emergono importanti retroscena sull'episodio di razzismo avvenuto ieri in occasione del match tra Cadice e Valencia. Sulle colonne di As sarebbero state riportate le parole che Cala, calciatore del Cadice avrebbe rivolto all'indirizzo di Diakhaby del Valencia: "Mi ha chiamato negro di m***a ". Il tecnico dei padroni di casa però, Alvaro Cervera, ha poi commentato così la vicenda, come riportato da Diario de Cadiz, difendendo il suo giocatore: "Cala dice di non averlo insultato, e io devo credergli. Facciamo tanti errori, ma siamo una squadra leale, queste cose non ci appartengono ". Il match, prima interrotto e poi ripreso, è stato vinto 2-1 dal Cadice.

