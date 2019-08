Cagliari, che botta: lesione del legamento crociato per Pavoletti

Un mercato top, con gli arrivi di Rog, Nainggolan, Nandez, Simeone e Olsen. Ma anche due tegole non da poco. Dopo aver perso Cragno nel precampionato, il Cagliari deve registrare un altro grave infortunio. Leonardo Pavoletti, bomber e punto di riferimento dei sardi, era uscito dolorante dal campo durante la sfida con il Brescia. Ieri sera il responso: lesione del legamento crociato anteriore con interessamento del menisco esterno del ginocchio sinistro, curiosamente lo stesso infortunio patito da Chiellini al ginocchio destro. In attesa di ulteriori accertamenti, l'attaccante dovrà star fuori dai 3 ai 6 mesi. Un infortunio pesantissimo solo leggermente addolcito dall'arrivo di Simeone, con cui la punta ex Napoli avrebbe dovuto formare la coppia d'attacco titolare dei rossoblu.

