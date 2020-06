Cagliari, il pres. Giulini: "Fate entrare i tifosi, in Sardegna contagio pari a zero"

Il presidente del Cagliari Calcio ha scritto una lettera in cui esorta le autorità competente ad autorizzare l'accesso allo stadio per i tifosi sardi. Come riporta l'Unione Sarda infatti, per Giulini non sarebbe giusto vietare ai tifosi di andare allo stadio, visto il numero bassissimo di contagi da Covid-19 nell'isola. E allora si è rivolto direttamente alle autorità, scrivendogli una lettera: "Chiedo un confronto con tutte le autorità competenti per discutere, analizzare ed eventualmente concordare modalità attuative per l’accesso ai soli residenti in Sardegna per ciò che concerne lo svolgimento delle prossime gare casalinghe presso la Sardegna Arena”.