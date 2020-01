Cagliari, Jeda: “Lazio? Può arrivare lontano, ma l’organico è più corto…”

Tra qualche giorno, le compagini di Serie A torneranno in campo a lottare per raggiungere gli obiettivi fissati ad inizio stagione. La Lazio, che ha sempre ammesso la voglia di tagliare il traguardo Champions, è stata presa in considerazione, negli ultimi tempi, anche come candidata per lo Scudetto. Anche su questo ha detto la sua Jeda, ex Cagliari, ai microfoni di Radio Sportiva: “L’Inter è assolutamente sulla strada giusta, ha un allenatore di grande esperienza che ha dato quel qualcosa in più che mancava ai nerazzurri. Può contendere lo scudetto alla Juventus fino alla fine. La Lazio potrebbe avere il problema dell’organico, un po’ più corto rispetto alle altre due contendenti. La squadra può comunque arrivare molto lontano, Inzaghi è uno dei migliori allenatori in Italia”.

