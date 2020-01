Koulibaly, si allungano i tempi di recupero: verso il forfait contro la Lazio

Il Napoli tornerà in campo contro l’Inter, cercando di conquistare tre punti pesanti per rilanciarsi in classifica. Gennaro Gattuso, però, deve far fronte ad un’emergenza difensiva. Per Kalidou Koulibaly si sono allungati sensibilmente i tempi di recupero dall’infortunio rimediato nei minuti iniziali della gara col Parma. Il difensore, riporta la rassegna stampa di Radiosei, anche ieri non si è allenato coi compagni ed ha continuare a sottoporsi alle terapie del caso. Difficile vederlo in campo anche per il match contro la Lazio, in programma l’undici gennaio all’Olimpico. Rimangono in dubbio, ma con più probabilità di farcela per la sfida con i biancocelesti, Maksimovic e Mertens.

