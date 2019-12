Cagliari - Lazio, l'ex arbitro Marelli: "Recupero ineccepibile!" - FOTO

Cagliari - Lazio thrilling, con i biancocelesti che realizzano un'impresa nel recupero. I gol di Luis Alberto e Caicedo hanno lasciato l'amaro in bocca al club sardo, che ha provato a polemizzare sulla lunghezza del recupero. Proteste smentite dai fatti, come scritto dall'ex arbitro Marelli su Facebook: "Cagliari-Lazio. Gol al minuto 97 e 27. 7 minuti di recupero concesso (giusti: 5 cambi, 3 interventi dei sanitari cui uno di quasi 3 minuti per Lykogiannis). Cambio di Nainggolan al minuto 93, 30 secondi in più. Nulla da eccepire".

CAGLIARI - LAZIO, LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI

CAGLIARI - LAZIO, LE PRIME PAROLE DI CAICEDO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE