Cagliari - Lazio, le pagelle dei quotidiani: i cambi fanno la differenza

Una vittoria che, per come la partita si era messa, non sembrava essere possibile. Eppure la Lazio ha preso il Cagliari e lo ha ribaltato nei minuti di recupero, prima con Luis Alberto e poi con Caicedo. Una prestazione da incorniciare, che ha portato i suoi frutti proprio sul finale. L'ottavo successo di fila inanellato da Inzaghi ha permesso ai biancocelesti di restare agganciati alle due capoliste, Inter e Juventus. Grande prestazione di Strakosha, che ha difeso egregiamente i pali della Lazio. La difesa ha contribuito alla vittoria, ma soprattutto chi è entrato a gara in corso ha cambiato la partita. Di seguito le pagelle dei principali giornali.

IL CORRIERE DELLO SPORT: Strakosha 7,5; Luiz Felipe 6; Acerbi 7,5; Radu 6,5; Caicedo (35' st) 7,5; Lazzari 6,5; Milinkovic 6; Leiva 6,5; Cataldi (19' st) 6,5; Luis Alberto 7,5; Lulic 6; Jony (11' st) 7; Correa 6; Immobile 6. All.: S.Inzaghi 7,5

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Strakosha 6,5; Luiz Felipe 5; Acerbi 6,5; Radu 5; Caicedo (35' st) 7,5; Lazzari 6,5; Milinkovic 6; Leiva 5; Cataldi (19' st) 6; Luis Alberto 7; Lulic 5; Jony (11' st) 6; Correa 5,5; Immobile 5,5. All.: S.Inzaghi 7

