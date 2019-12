Cagliari - Lazio, Nainggolan profeta smarrito: “Troppi 7' di recupero!” - FT

CAGLIARI - LAZIO, NAINGGOLAN - E dire che una volta dalle sue labbra pendevano migliaia di fedeli. Celebre ancora il “Te fidi” prima dei derby di Coppa Italia, verbo ripreso a suon di “Daje” e speranze poi disilluse. Ma in merito a verità indissolubili Nainggolan sta perdendo qualche colpo. Fa sorridere, tra un replay del graffio di Caicedo e la spiegazione del suo stesso presidente a Sky Sport, leggere queste parole del centrocampista del Cagliari affidate a una storia su Instagram: “Sette minuti di recupero senza che il Var sia intervenuto? Già sono troppi...e poi il gol arriva oltre i 7'!” si chiede perplesso il Ninja pubblicando lo screen del gol vittoria al 97' e 27''. Con il tempo perso a tornare indietro sul My Sky, però, chi si è preoccupato di fornire la foto dello scandalo a Nainggolan avrebbe potuto ascoltare live le trite e ritrite conferme di come quei 7 minuti e 30 di recupero - regolamento alla mano - fossero più che leciti. Radja, se non degli arbitri, fidati almeno del tuo presidente...