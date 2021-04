Cagliari - Parma, Kurtic scoppia in lacrime: il gesto di Joao Pedro è da applausi

Il Cagliari vince in rimonta all'ultimo respiro e il Parma affonda in classifica. Questo il verdetto del match di questa sera, valido per la 31ª giornata di Serie A, che vede trionfare i sardi che avvicinano in classifica il Torino. A fine partita, dopo il gol al 95esimo di Cerri, Jasmin Kurtic si è accasciato a terra ed è scoppiato in lacrime per il risultato deludente che condanna i ducali a una retrocessione sempre più vicina. A consolare il centrocampista sloveno, ci ha pensato il suo avversario ma amico Joao Pedro che si è seduto accanto a lui per qualche minuto. A loro si è aggiunto anche Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari che ha allenato Kurtic ai tempi della Spal.