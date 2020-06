Cagni: “Atalanta - Lazio sarà partita vera. E Inzaghi è bravo a leggere le gare...”

La Lazio é chiamata a superare la grande prova che si chiama Atalanta: servono i 3 punti per mantenere il passo della Juventus. Ai microfoni di TMW ha commentato il match Cagni: "Sarà una partita vera. L'Atalanta è micidiale, è una macchina da guerra. Non sappiamo com'è la Lazio. Era in grande crescita, oggi dobbiamo capire come ha recuperato. L'Atalanta ha un vantaggio, quello di aver giocato già una partita. Simone Inzaghi è bravissimo nel leggere le partite. Ora deve dimostrarle in una grande squadra".