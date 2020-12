Cagni: "Nel calcio di oggi troppi simulatori. Paolo Rossi? Uomo vero e persona splendida"

Un tuffo negli anni 70/80 con Gigi Cagni che, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha ricordato il calcio di quei tempi omaggiando il grande Paolo Rossi. Di seguito il ricordo dell'ex difensore del Brescia su Pablito: "Quando lo marcavo non sono mai riuscito a prenderlo perché era troppo veloce. Aveva intelligenza e qualità superiore agli altri. Quando incontri un giocatore così agile e così intuitivo, è davvero difficile marcarlo. Togliendo il discorso calcio, era un uomo vero e una persona splendida".

IL MIO CALCIO - "Non sopporto i simulatori. Nel calcio di oggi ci sono troppi calciatori che vanno a terra in continuazione urlano e si rotolano. Ai miei tempi non era così, ci si dava tante di quelle botte. Menavano sia i difensori che gli attaccanti. Con Chinaglia era una guerra, era un animale. Mi avevano insegnato a sopportare il dolore e a non far vedere di soffrire. Sarebbe stata una doppia soddisfazione per l’avversario. Quando giocavo io non c’erano femminucce, erano tutti uomini e nessuno si lamentava. Noi gli arbitri li mandavamo a quel paese e viceversa. Gli potevi dire quello che volevi e per loro non era un problema. La televisione ha cambiato tutto".

