Cagni: "Questa Lazio ha qualcosa in più. Roma? La meno adatta a stare lì"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, il tecnico Luigi Cagni ha parlato delle squadre in lotta per i vertici del campionato: "La Lazio mi diverte molto. Ha qualcosa in più, è da molto tempo che questo stesso gruppo gioca insieme. La Roma invece mi ha deluso molto, non so se sarà tra le quattro a lottare per lo Scudetto. Al momento è quella meno adatta per stare lì. Atalanta? Ha trovato una continuità impressionante. Quando sono al 100% sono devastanti contro chiunque".

