Calciatorepresente, ora tocca ai giocatori: la campagna per donare un ventilatore polmonare

Tutti noi nella nostra vita, in un modo o nell'altro, un piccolo sforzo per seguire i nostri idoli del calcio lo abbiamo fatto: andando allo stadio, seguendo la propria squadra in trasferta o semplicemente pagando l'abbonamento per le pay tv. Ora tocca ai nostri beniamini scendere in campo contro un nemico comune: il Coronavirus. Alle belle parole, i calciatori possono affiancare un grande gesto: donare un ventilatore polmonare che può salvare più di una persona. Il costo è di 10.000 euro, un prezzo troppo elevato per i tifosi; irrisorio per i calciatori.

La campagna lanciata da sportpaper.it, #calciatorepresente, può rivelarsi di grandissimo aiuto in questo momento di emergenza nazionale. "Dimostra anche oggi di esser bravo con i piedi e con la testa, sarai il nostro idolo anche quando appenderai gli scarpini al chiodo".