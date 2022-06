Calcio: Europei donne, Bertolini sceglie le 23 azzurre

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - La ct Milena Bertolini ha scelto le calciatrici che prenderanno parte all'Europeo di calcio femminile, al via il 6 luglio in Inghilterra. torneo continentale. Domani la foto ufficiale, il 1° luglio a Castel di Sangro ultima amichevole con la Spagna prima della partenza per l'Inghilterra. Delle 27 ragazze presenti a Castel di Sangro, non parteciperanno ad Euro 2022 Roberta Aprile, Angelica Soffia, Giada Greggi e Annamaria Serturini, che nella giornata di ieri hanno salutato le compagne e lasciato il ritiro. Questa la lista delle 23 azzurre. PORTIERI: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina). DIFENSORI: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma). CENTROCAMPISTE: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter); ATTACCANTI: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina). (ANSA).