Calciomercato, a Bergamo non c'è posto per Carnesecchi e l'Atalanta....

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Carnesecchi era l'obiettivo della Lazio. La società biancoceleste in questo primo mese e mezzo ha lavorato per portare l'estremo difensore a Roma non riuscendoci anche e soprattutto a causa delle richieste dell'Atalanta. Il patron Lotito si è spinto fino a offrire 12 + 3 milioni di euro ma la Dea non si è mai mossa dalla sua posizione iniziale ovvero 18 milioni.

Per questo alla fine la Lazio ha virato su Maximiano del Granada e ora la società bergamasca dovrà trovare una nuova sistemazione all'Under 21 che a Bergamo è chiuso da Juan Musso. Come riporta l'edizione odierna de l'Eco di Bergamo la società bergamasca è alla ricerca di un club a cui cedere Carnesecchi in prestito.