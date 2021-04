Calciomercato, ag. Zaccagni: "Mercato fermo. Cerchiamo un progetto per le sue doti"

Fausto Pari, ex calciatore del Napoli e procuratore di Mattia Zaccagni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Domande non me ne faccio anche perché per quanto riguarda il mercato devo dire che adesso è tutto un po’ fermo. Tutte le società in questo momento hanno altri pensieri. Vogliono capire come come va a finire la stagione e quale competizione giocheranno l’anno prossimo. I calciatori si stanno rendendo conto che il mondo è cambiato e non possono fare certe richieste economiche come prima, ma spesso la colpa è degli agenti e non dei calciatori. Ci sono agenti che ancora non l’hanno capito”. Poi sull'interessamento del Napoli: “Zaccagni al Napoli non è più vicino o più lontano, oggi il mercato è completamente fermo per tutti e non solo per Zaccagni. La bravura del procuratore sta nel cercare una sistemazione al proprio assistito che possa sfruttare al meglio le sue doti. Bisogna capire il progetto".