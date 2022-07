Calciomercato, Bernardeschi - Toronto sempre più vicini: trovato l'accordo

Fonte: gianlucadimazrio.com

CALCIOMERCATO - Federico Bernardeschi è a un passo dal Toronto. Dopo il mancato rinnovo con la Juventus, il calciatore italiano ha trovato l'accordo con il club. Come riporta gianlucadimarzio.com, il difensore arriverà a parametro zero, manca solo la firma e poi raggiungerà Criscito e Insigne in Mls.