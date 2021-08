Calciomercato chiuso in Italia: i paesi in cui la sessione è ancora aperta

Calciomercato chiuso in Italia. Alle 20 è arrivato il gong, con la Lazio che ha acquistato Mattia Zaccagni nell'ultimo giorno. In precedenza era calato il sipario in Austria (ore 17), Germania e Svizzera (ore 18). Per gli addetti però il lavoro non è finito perché in molti paesi la sessione è ancora aperta.

PROSSIME SCADENZE - In Belgio, Danimarca, Inghilterra, Francia, Spagna, Grecia, Olanda, Nord Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo e Scozia il calciomercato è ancora aperto. Fino a mezzanotte si portanno chiudere le ultime operazioni. Per nquanto riguarda le squadre italiane sono permesse soltanto le cessioni in tali paesi e non gli acquisti. Il 3 settembre sempre a mezzanotte chiuderà la sessione in Ucraina, il 6 in Slovacchia, il 7 in Russia, l’8 in Turchia e la Repubblica Ceca, il 14 in Israele e Romania, il 17 in Serbia.

CALCIOMERCATO LAZIO, DETTAGLI DELL'OPERAZIONE ZACCAGNI

CALCIOMERCATO LAZIO, I DETTAGLI DELL'AFFARE FARES - GENOA

