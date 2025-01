Calciomercato | Colpo clamoroso del Milan! In arrivo un talento del Manchester City

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO - Il Milan piazza quello che potrebbe essere considerato il colpo della sessione invernale di calciomercato. Il club rossonero, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, avrebbe trovato l'accordo con il Manchester City per il trasferimento di Kyle Walker, leggenda dei Citizens che nelle scorse settimane ha fatto sapere alla dirigenza di esser pronto a salutare il club. Una trattativa lampo quella portata avanti dal Diavolo che ha subito trovato l'accordo con il club inglese per un prestito oneroso - da circa un milione - con diritto di riscatto fissato a cinque milioni di euro. Per il calciatore, invece, è pronto un biennale da quattro milioni di euro netti a stagione. Rimasto ieri in panchina nel corso della sfida vinta per 6-0 contro l'Ipswich Town, Walker oggi ha iniziato a svuotare il proprio armadietto e a salutare i compagni, in attesa che venga definito il trasferimento in Serie A.