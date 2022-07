Calciomercato, colpo storico in Serie B: Fabregas a un passo dal Como

Il Como è vicino a un colpo che farà la storia della Serie B: Cesc Fabregas. Il centrocampista spagnolo a breve diventerà un giocatore comasco.

Si infiamma il mercato in Serie B con un colpo storico: Cesc Fabregas sta per diventare un nuovo giocatore del Como. Il club lombardo, in trattativa anche con la Lazio per Raul Moro, è pronto a regalare ai suoi tifosi un gioiello del calcio mondiale. Il centrocampista spagnolo si è svincolato dal Monaco dopo tre anni e aveva come obiettivo quello di trasferirsi in Italia, una terra e un campionato che lo hanno sempre affascinato. Nella trattativa, però, sarebbe stato fondamentale il lavoro svolto da Denni Wise, amministratore unico del club, anche lui ex Chelsea. Non è ancora ufficiale, resta da definire l'accordo, ma a breve il sogno dei tifosi comaschi potrà essere realtà: all'età di 35 anni Fabregas è pronto a una nuova sfida, quella di portare in Serie A il Como.