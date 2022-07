Calciomercato Lazio, il Como interessato a Raul Moro: la situazione

La Lazio è pronta a lavorare anche sul fronte cessioni, tra i possibili nomi in uscita c'è anche Raul Moro che è finito nel mirino del Como...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio in entrata si sta muovendo bene, ma ora deve occuparsi anche delle cessioni. Tra i giocatori che la prossima stagione potrebbero militare in altri club c'è anche Raul Moro. L'ala spagnola deve ancora crescere sotto molti aspetti e per lui un'esperienza in prestito potrebbe essere l'ideale per mostrare le sue qualità. Nei giorni scorsi era stato registrato un interesse da parte dell'Hellas Verona, ma al momento non c'è nulla di concreto. A farsi avanti in maniera importante, secondo quanto riporta La Repubblica, sarebbe stato il Como, con un'offerta che il giocatore in queste ore starebbe valutando. La preferenza dello spagnolo, chiaramente, sarebbe quella di restare in Serie A, ma in assenza di offerte l'ala classe 2002 valuterà seriamente la possibilità presentatagli dal club lombardo.