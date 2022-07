Calciomercato Lazio, Raul Moro verso il prestito: due club su Floriani Mussolini

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio pensa anche alle uscite. Sono stati ufficializzati ieri le cessioni di Vavro e Adekanye, nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche quella di Muriqi al Bruges. Sarri è al lavoro sotto le Tre Cime di Lavaredo per capire chi potrà far parte del suo gruppo la prossima stagione. Tanti giovani all'opera. Tra questi Raul Moro che, vista l'ampia concorrenza nel ruolo - Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni, Luka Romero, Cancellieri -, potrebbe essere ceduto in prestito. La Lazio si guarda intorno, occhio proprio al Verona con il quale i rapporti sono buonissimi. Un altro giovane che potrebbe salutare almeno momentaneamente i colori biancocelesti è Floriani Mussolini. Il terzino classe 2003 piace anche lui agli scaligeri e al Pescara. Anche per lui potrebbe arrivare il prestito per trovare maggiore continuità e minutaggio.