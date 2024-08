Calciomercato | Contatti tra Chiesa e un top club: la posizione della Juve

TUTTOmercatoWEB.com

Federico Chiesa ancora a caccia di una nuova sistemazione. A poco più di dieci giorni dalla fine del mercato, l'esterno della Juventus non ha ancora trovato una soluzione. E' stato accostato a moltissimi club italiani ed europei, ma nessuno ha affondato il colpo. Secondo Sky Sport, l'entourage del giocatore avrebbe avviato i contatti con il Barcellona. Trattativa in corso, poi bisognerà trovare l'accordo con la Juve che ovviamente apre alla cessione all'estero. Giorni decisivi per il futuro di Chiesa.