Calciomercato, dall'Inghilterra: "Due big di Serie A su Edouard del Celtic"

Odsonne Edouard sempre nel mirino della Serie A. L'attaccante classe '98 del Celtic Glasgow in passato era finito nel mirino della Lazio, che poi ha scelto di percorrere altre strade. Dall'Inghilterra arriva la notizia di un interesse di Milan e Juventus per l'attaccante francese, oltre ad altri club della Premier League. La sessione di gennaio è ormai alle porte ed è probabile che per Edouard sia arrivato il momento di lasciare la Scozia per un campionato più competitivo.

LAZIO, I REGALI SOTTO L'ALBERO BIANCOCELESTE

CALCIOMERCATO LAZIO, IL FENERBAHCE SU VAVRO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE