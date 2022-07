Calciomercato, Dragowski-Spezia e l'intreccio con Provedel: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo aver messo a segno sei acquisti, la Lazio continua a lavorare per definire l'arrivo di un secondo portiere. L'accordo con lo Spezia per Ivan Provedel è già arrivato, la fumata bianca è davvero a un passo. Ma un'altra operazione di mercato "rallenterebbe" la conclusione della trattativa. Si tratta dell'arrivo di Dragowski allo Spezia proprio per sostituire l'italo-russo. E se fino a qualche ora fa si pensava che anche questa operazione fosse giunta alle battute finali, ora appare qualche ostacolo in più. Secondo quanto riportato da Repubblica, la Fiorentina chiederebbe 2,5 milioni per lasciar partire il calciatore, con la società ligure ferma a 1,5. Una distanza che i due club cercheranno di colmare già nella giornata di oggi. Il ds dello Spezia, Pecini, avrebbe offerto tre anni di contratto a salire: primo anno 700 mila euro, secondo anno 850 e terzo anno 950 mila, con il calciatore che chiederebbe 1,1 per quattro anni. Starebbe andando in scena in questi minuti un incontro tra i dirigenti e il procuratore del calciatore per strappare il sì definitivo.

TORNA ALLA HOMEPAGE