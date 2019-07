Calciomercato, Fabiani: "Lazio e Salernitana vivono di luce propria"

Tra Lazio e Salernitana c'è un filo diretto sul calciomercato. Casasola, Lombardi e gli ultimi acquisti Karo e Kiyine andranno in prestito in Campania, agli ordini del nuovo mister Gian Piero Ventura. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com il ds granata Angelo Fabiani ha parlato del rapporto con i biancocelesti: “Al di là del rispetto reciproco tra le dirigenze e il dato che accomuna la proprietà, le due società vivono di luce propria”. Sulla nuova squadra: “Sta nascendo un buon gruppo, il mister ha chiesto determinati giocatori e la proprietà ha cercato di accontentarlo. Lavoriamo in piena sintonia”. Sulla decisione di prendere Ventura: “Scelto per la stima incondizionata della proprietà, poi è una mia vecchia conoscenza dai tempi del Messina. Farà bene. L'idea è nata circa due-tre settimane fa, eravamo in riunione, lo abbiamo contattato e si è reso subito disponibile”.

CALCIOMERCATO LAZIO, DOMANI VISITE MEDICHE PER KIYINE

CALCIOMERCATO LAZIO, DAL PARAGUAY: "OFFERTA PER GUSTAVO GOMEZ"

TORNA ALLA HOME PAGE

Pubblicato il 16/07 alle 00.28