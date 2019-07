Calciomercato Lazio, dal Paraguay: "Offerta per Gustavo Gomez"

Un nome che ritorna. Un nome accostato alla Lazio già nelle ultime due sessioni estive di mercato. Secondo quanto riporta l'emittente paraguaiana ABC Cardinal, il club biancoceleste ha recapitato un'offerta da 10 milioni di dollari per Gustavo Gomez. Pari a 8,8 milioni di euro. Il difensore sembrava essere stato riscattato dal Palmeiras e invece i brasiliani hanno rinnovato il prestito dal Milan per un anno con la possibilità di riscattarlo tra un anno per una cifra vicina ai 4,5 milioni. Con il rientro di Radu al momento però il pacchetto arretrato è al completo. Le cose potrebbero cambiare se uscissero Patric e Wallace. A quel punto Inzaghi potrebbe chiedere l'investimento su un altro difensore. Sarà la volta buona per vedere Gustavo Gomez alla Lazio? Difficile dirlo ora, le indiscrezioni provenienti dall'estero vanno registrate. Ma a ora le priorità di Tare sul mercato si chiamano cessioni...

Pubblicato il 15/07 alle 23.42