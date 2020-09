Calciomercato: Genoa - Samp per Candreva, ma l'esterno non è convinto

Il calciomercato si avvicina alla conclusione e le trattative entrano nel vivo. L'Inter, prima di concludere degli acquisti, è costretto a operare delle cessioni e tra i nomi destinati a salutare c'è anche quello dell'ex Lazio Antonio Candreva. Per l'esterno classe '87 è derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa, con i blucerchiati in vantaggio. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com però Candreva non sarebbe convinto della destinazione e per questo la trattativa ha subito un rallentamento nelle ultime ore.

