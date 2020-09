Calciomercato, Giroud può liberarsi: ha un accordo con il Chelsea

Negli ultimi giorni le voci di mercato hanno accostato Olivier Giroud alla Juventus. L'attaccante francese in un'intervista ha smentito qualsiasi contatto con i bianconeri e di essere concentrato soltanto sul Chelsea. In realtà, come riportato da Sky Sport, il centravanti della nazionale francese ha un accordo con i Blues per liberarsi per 5 milioni di euro in caso di offerta di suo gradimento. Nell'ultimo giorno della sessione di gennaio Giroud è stato a un passo dall'approdo alla Lazio e prima era stato vicinissimo all'Inter. Il suo nome balzerà di nuovo agli onori della cronaca del mercato man mano che si avvicinerà la fine, data la sua ambizione di partecipare agli Europei della prossima estate e la concorrenza di Werner e Abraham al Chelsea.

LAZIO: INCONTRO TRA LOTITO, TARE, ACERBI E PASTORELLO

CALCIOMERCATO LAZIO, BESIKTAS VICINO A BASTOS

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB