Calciomercato Lazio, derby di Istanbul per Bastos: il Besiktas ora è vicino

Derby di Istanbul per Bastos. La sfida è tra Basaksehir e Besiktas, in gara per accaparrarsi le prestazioni del difensore angolano. Oggi, durante l'incontro tra Lotito, Tare e Pastorello, si è parlato della questione Acerbi e non solo. L'agente, infatti, detiene anche la procura di Bastos e ha messo sul piatto un'offerta del Besiktas che risulta economicamente più allettante e ora è in vantaggio per acquisire il centrale ex Rostov. Come riporta gianlucadimarzio.com, infatti, le aquile bianconere hanno sorparssato il Basaksehir e ora il Besiktas è vicino a chiudere la trattativa, anche perché sembra che proponga alla Lazio una soluzione a titolo definitivo, a differenza dei rivali che invece offrivano un prestito con obbligo di riscatto. Il futuro di Bastos è in Turchia, questo è certo, ma ora il Beskitas è in pole e guarda negli specchietti i cugini.

