Lazio, incontro tra Lotito, Tare, Acerbi e Pastorello: chiarimento e volontà di continuare insieme

Si sarebbe svolto oggi l'incontro tra la Lazio e Francesco Acerbi dopo il grande polverone alzatosi a seguito delle dichiarazioni del difensore di qualche giorno fa. Un confronto che era in programma proprio nel weekend e che secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb si sarebbe concluso nel pomeriggio. Presenti il presidente della Lazio Lotito, il direttore sportivo Tare, l'agente Federico Pastorello e Francesco Acerbi, Un incontro in un clima molto sereno volto proprio a ricucire il piccolo strappo: un confronto che come comun denominatore ha avuto la voglia da entrambe le parti di continuare insieme. Allarme rientrato quindi con la promessa delle parti di parlare di rinnovo in maniera riservata per arrivare poi alla prosecuzione del rapporto.

