Calciomercato, il Manchester United rilancia per De Jong: i dettagli

Il Manchester United avanza un rilancio per Frenkie De Jong del Barcellona. Secondo quanto riporta Sport dalla Spagna, i Red Devils sarebbero pronti a presentare la seconda offerta per il centrocampista. Come già anticipato in mattinata, gli inglesi avevano offerto 60 milioni di euro più bonus al Barcellona. Il Manchester United dunque sarebbero pronto a mettere sul piatto 70 milioni più bonus, che si avvicinerebbe così alla richiesta dei blaugrana, fissata a 75 milioni. In questo senso, l'obiettivo targato Sergej Milikovic-Savic si appresta ad allontanarsi con Ten Hag che spinge per acquistare l'olandese.