Manchester United, prima offerta per de Jong: la risposta del Barcellona

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il Manchester United ha individuato il suo obiettivo a centrocampo e adesso carica a testa bassa. Dopo l'addio di Pogba, i Red Devils hanno deciso di puntare su Frenkie de Jong, pupillo del nuovo tecnico Ten Hag. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, e come confermano i principali siti britannici, il club inglese ha lanciato la prima offerta per il centrocampista olandese. Sessanta milioni di euro messi sul piatto, ma rifiutati dai catalani che ne vorrebbero almeno 70. C'è comunque grande ottimismo a Manchester e la convinzione che lo United possa aumentare la somma da un momento all'altro. La pista che porta a de Jong, ed esclude Milinkovic, è sempre più calda.