Calciomercato, il Napoli chiude per un centrale: e adesso Acerbi...

Fonte: Edoardo Zeno - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO - Leo Ostigard sta per diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il centrale ex Genoa ha svolto in queste ore le visite mediche con il club partenopeo e domani mattina raggiungerà i compagni nel ritiro di Dimaro. Al Brighton andranno 5 milioni più 3 di bonus e una percentuale sull'eventuale futura rivendita. Primo colpo in difesa per il Napoli dopo la partenza di Koulibaly. Gli azzurri, però, non si fermeranno qui. Spalletti si aspetta almeno un altro difensore per colmare il vuoto lasciato dal 26 senegalese. I nomi più caldi per i partenopei restano Acerbi della Lazio, Kim del Fenerbahce - sul quale però c'è la forte concorrenza del Rennes - e Diallo del PSG. De Laurentiis e Giuntoli hanno il difficile compito di accontentare i tifosi e il proprio allenatore dopo gli addii di lusso di Ospina, Mertens, Insigne e Koulibaly.