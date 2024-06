Calciomercato | Il Napoli segue la Lazio: Rafa Marin come Gila

TUTTOmercatoWEB.com

Primo colpo in arrivo per il nuovo Napoli di Conte. Come riportato da Sky Sport, il club partenopeo è vicinissimo a chiudere l'operazione Rafa Marin con il Real Madrid. Una trattativa che ricorda molto quella che due anni fa portò Mario Gila dai Blancos alla Lazio. Il centrale spagnolo arrivò dal Real Castilla per circa 6 milioni di euro. Il difensore classe 2002, anche lui cresciuto nel settore giovanile delle Merengues e quest'anno in prestito all'Alaves, è pronto a trasferirsi in Serie A.