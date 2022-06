Calciomercato, il Psg mette in discussione Neymar? Parla il presidente

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Neymar da Silva Santos Júnior potrebbe lasciare il Psg. Come riporta il noto quotidiano spagnolo Marca, Nasser Al-Khelaifi, presidente del club parigino, ha dichiarato in un'intervista quali saranno le mosse del nuovo Paris Saint-Germain: "Vogliamo gente giovane, di talento, coinvolta e con mentalità vincente, pronta a morire per questo club. Vogliamo essere più forti collettivamente, giocare da squadra, col club al di sopra di tutti. Se Neymar farà parte o no del nuovo progetto? Non possiamo parlarne in pubblico, alcuni giocatori arriveranno e altri lasceranno il club. Sono discussioni private”. In caso di un possibile addio del talento brasiliano sarà difficile trovare una nuova collocazione. L’ex Barcellona infatti percepisce attualmente un ingaggio da quasi 50 milioni di euro lordi fino 2025, cifra che nessun club in Europa sarebbe disposto a pagare.