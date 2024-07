Calciomercato Inter | Sfumato Cabal ecco un nuovo obiettivo: di chi si tratta

Fonte: Fabrizio Parascani

L'Inter continua a lavorare sul mercato per completare la squadra a disposizione di Simone Inzaghi. Il ds Ausilio, dopo il mancato acquisto di Cabal dall'Hellas Verona, sta valutando un nuovo profilo che possa rinforzare il reparto arretrato il nome in questione è Roberto Renan.

Il difensore è in prestito all'Internacional di Porto Alegre, ma è di proprietà dello Zenit San Pietroburgo che per il suo cartellino chiede circa 20 milioni di euro. La richiesta del club russo è ritenuta alta dall'Inter, ma è trattabile. Renan è il primo obiettivo per il reparto arretrato.