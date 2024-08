Calciomercato Juve | Alzata l'offerta per Koopmeiners: tutti i dettagli

Fonte: Fabrizio Parascani

CALCIOMERCATO JUVE RASSEGNA STAMPA- La Juve continua a lavorare sul mercato per consegnare a Thiago Motta una squadra competitiva. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la dirigenza bianconera vuole rinforzare il reparto nevralgico con un altro tassello. Il nome in questione è Teun Koopmeineirs.

Il ds Giuntoli ha pronta una proposta da 50 milioni di euro più alcuni bonus per raggiungere la richiesta di 60 milioni fatta dall'Atalanta. L'agente del centrocampista olandese spinge per il trasferimento al club piemontese. La dirigenza bianconera vuole regalare a Thiago Motta un centrocampista polivalente che sappia fare bene le due fasi e si augura di chiudere a breve la trattativa con l'Atalanta.